Кадыров рассказал о погибших и раненных чеченских военных на территории Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о жертвах среди чеченских военных на территории Украины.

По его словам, двое умерли, еще шестеро получили ранения разной степени. «Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии», — добавил он.

Кадыров также заявил, что войска Росгвардии по Чечне вооружены новейшей техникой и настроены выполнить приказ любой сложности. «Я считаю, что нужен новый приказ, без лишних церемоний», — сказал глава Чечни.

Кроме того, он призвал Россию «переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов». А украинских военных — «стать с войсками России плечом к плечу».

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

25 февраля стало известно, что около 70 тыс. силовиков из Чечни готовы добровольно направиться на территорию Украины.