НХЛ приостанавливает работу русскоязычных цифровых медиаресурсов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостанавливает работу своих русскоязычных соцсетей и иных цифровых медиаресурсов. Лига большее не будет сотрудничать с бизнес-партнерами в России. Об этом сообщил ТАСС.

НХЛ откажется от проведения соревнований в России. Такое решение было принято в связи с военными действиями на территории Украины — они начались 24 февраля.

Ранее Международная федерация хоккея отстранила на время российскую сборную и клубы из России от участия в турнирах. Россия лишилась права проведения молодежного чемпионата мира, который должен был пройти в 2023 году в Омске и Новосибирске.

Кроме того, Международный Олимпийский комитет порекомендовал всем прочим международным федерациям не допускать россиян и белорусов к соревнованиям и не проводить турниры в России и Беларуси.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп, 27 февраля — Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. 28 февраля под контроль ВС РФ перешли Бердянск и Энергодар. Минобороны сообщило, что российские военные получили господство в воздухе над всей территорией Украины.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключение ряда российских банков от SWIFT. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил все транзакции с Банком России. В ответ Россия запретила полеты авиаперевозчикам из 36 государств.