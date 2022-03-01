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Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:12

Немецкая авиакомпания Lufthansa откажется от полетов в воздушном пространстве России вплоть до 27 мая. Об этом сообщил ТАСС.

Причиной такого решения стала, как отметил перевозчик, «текущая нормативно-правовая ситуация». Все рейсы Lufthansa в Россию и из России будут отменены, добавили в компании.

«На рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с изменением расписания рейсов», — предупредил авиаперевозчик.

В Lufthansa пообещали информировать пассажиров об отмене рейсов, а также находиться в тесном контакте с национальными и международными властями. Представители компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа являются главным приоритетом.

26 февраля Lufthansa анонсировала прекращение полетов в Россию и над ее территорией на неделю. Помимо Lufthansa, в Россию, вероятно, перестанут летать авиакомпании еще 36 стран мира из‑за решения Росавиации.

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