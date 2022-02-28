Украина потребовала исключить Россию из Интерпола

Правительство Украины выступило за исключение России из Интерпола. С такой просьбой украинские власти обратились к Великобритании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу британского МВД Прити Пател.

«Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого», — сказала Пател.

СССР вошел в состав Интерпола в 1990 году, после чего в стране было создано Национальное центральное бюро Интерпола МВД. Впоследствии оно трансформировалось в аналогичный орган в составе Российской Федерации. Ведомство занимается борьбой с уголовными преступлениями.

С декабря 2021 года в сенате США одобрили поправку, предполагающую меры против злоупотреблений механизмами Интерпола — например, использование в политических или иных целях баз данных организации.