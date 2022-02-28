перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Великобритании начали 15 расследований в отношении новостных программ Russia Today 0:02
«Коммерсант»: число DDoS-атак в России стало рекордным Вчера в 23:16
Володин одобрил разработку законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ Вчера в 22:38
Украина потребовала исключить Россию из Интерпола Вчера в 22:26
Глава СПЧ предложил заблокировать Facebook «на период проведения специальной операции» на Украине Вчера в 21:38
Великобритания запретила заходить в порты страны кораблям, связанным с Россией Вчера в 21:31
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях Вчера в 20:45
Первый раунд переговоров России и Украины, ответ Путина на санкции и другие новости дня
Вчера в 20:36 дайджест
Переговоры между Россией и Украиной окончены. Их продолжение состоится в ближайшие дни Вчера в 20:27
Власти Франции планируют конфисковать недвижимость, яхты и автомобили российских олигархов Вчера в 19:46
Путин подписал указ о «специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями» Запада Вчера в 18:43
Финский город Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом Вчера в 18:34
Международная федерация тхэквондо лишила Владимира Путина черного пояса Вчера в 17:57
Минобрнауки пообещало помочь россиянам, которых притесняют во время учебы в зарубежных вузах Вчера в 17:57
Dave Kim/Unsplash
МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям Вчера в 17:37
Переговоры делегаций России и Украины продолжаются Вчера в 17:24
Набиуллина: «Все банки выполняют и будут выполнять свои обязательства перед клиентами» Вчера в 16:37
Россия запрещает полеты авиакомпаниям 36 стран мира Вчера в 16:31
Роскомнадзор заблокировал сайт Doxa Вчера в 16:27
Guillaume Périgois/Unsplash
Боррель: вопрос принятия Украины в Евросоюз отсутствует в текущей повестке Вчера в 15:52
Отключить рекламу

Украина потребовала исключить Россию из Интерпола

Юлия Онодэра
Вчера в 22:26

Правительство Украины выступило за исключение России из Интерпола. С такой просьбой украинские власти обратились к Великобритании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу британского МВД Прити Пател.

«Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого», — сказала Пател.

СССР вошел в состав Интерпола в 1990 году, после чего в стране было создано Национальное центральное бюро Интерпола МВД. Впоследствии оно трансформировалось в аналогичный орган в составе Российской Федерации. Ведомство занимается борьбой с уголовными преступлениями.

С декабря 2021 года в сенате США одобрили поправку, предполагающую меры против злоупотреблений механизмами Интерпола — например, использование в политических или иных целях баз данных организации.

События недели на afisha.ru
приключение
Лулу и Бриггс
Ченнинг Татум дебютирует в качестве режиссера
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
мультфильм
Кролецып и Хомяк Тьмы
Пушистый Индиана Джонс для самых маленьких
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
видео
Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж
Современное европейское искусство за последние 30 лет о глобальных проблемах
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить