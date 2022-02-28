Глава СПЧ предложил заблокировать Facebook «на период проведения специальной операции» на Украине

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что Facebook занимает пристрастную позицию в отношении военного конфликта России и Украины, поэтому соцсеть стоит заблокировать на время военных действий. Его слова передает ТАСС.

Фадеев сказал, что Facebook сейчас якобы блокирует аккаунты, на которых говорят о «преступлениях украинского режима» в Донбассе, но в то же время в соцсети появляется много «платных» постов с «шокирующим контентом» и «агрессивными призывами». Это, по его мнению, является доказательством недостоверности части контента.

«Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации. Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции», — считает Фадеев.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Военные действия развернулись в десятках областей почти на всей территории Украины, оценить их масштаб трудно. Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.