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Первый раунд переговоров России и Украины, ответ Путина на санкции и другие новости дня
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Дайджест

Первый раунд переговоров России и Украины, ответ Путина на санкции и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:36

В Беларуси закончился первый раунд переговоров российской и украинской делегаций. Следующий раунд переговоров состоится в ближайшие дни.

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Владимир Зеленский уже подписал заявление на вступление.

В ООН заявили, что за все время военных действий на Украине погибли 102 гражданских лица, в том числе семь детей, еще 304 человека получили ранения. В организации выразили опасения, что реальные цифры могут быть «значительно выше».

Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями» США и других стран. Россиянам и российским компаниям запретили переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на свои счета не в российских банках.

Россия закрыла небо авиакомпаниям 36 стран мира, которые ранее пошли на аналогичную меру. Среди них Великобритания, Германия, Чехия, Швеция и Испания.

Центробанк решил увеличить ключевую ставку до 20%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила, что российские банки продолжают «выполнять свои обязательства перед клиентами», а финансовая структура «будет работать бесперебойно».

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов только в статусе «нейтральных». А Международная федерация тхэквондо отозвала у Владимира Путина почетный черный пояс, который тот получил в 2013 году.

ФСБ призвала граждан сообщать о контактах с теми, кто может использоваться украинскими спецслужбами для шпионажа и диверсий внутри страны. По уголовной статье за шпионаж грозит до 20 лет лишения свободы.

РКН потребовал от Google ограничить доступ к рекламе с сообщениями о многочисленных жертвах в российских войсках на Украине. Также регулятор заблокировал сайт издания Doxa, от которого ранее требовал удалить текст «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе».

Хакеры Anonymous взломали сайты российских СМИ, опубликовав обращение «неравнодушных журналистов». Атаке подверглись ТАСС, «Коммерсант», «Известия», РБК, «Фонтанка» и другие издания.

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