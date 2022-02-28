Власти Франции планируют конфисковать недвижимость, яхты и автомобили российских олигархов

Правительство Франции намерено конфисковать имущество российских олигархов, находящееся в стране, в том числе недвижимость, автомобили и яхты. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на министра финансов Брюно Ле Мэра.

В планах властей — изъять все активы. Эти меры будут предприняты в связи с санкциями против россиян, введенных из‑за военных действий на территории Украины.

«Мы также идентифицируем всех российских лиц с активами во Франции, которые могут быть добавлены в европейский санкционный список из‑за связей с российским правительством», — отметил Ле Мэр.

Французские министры намерены в течение недели встретиться с представителями бизнеса, «чтобы точно определить влияние этого кризиса на торговлю», в том числе на поставки металлов.

Также Ле Мэр планирует участие во встрече с министрами финансов других стран G7. На ней он обсудит введение санкций против России, в том числе возможную приостановку доступа к SWIFT для ряда российских банков.