Финский город Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом

Мэрия финского города Турку приняла решение о приостановке побратимских отношений с Петербургом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Руководство Турку не указало причину такого решения. О приостановке побратимских отношений мэр Минна Арве сообщила в понедельник, 28 февраля, главе Петербурга Александру Беглову.

В ближайшее время в Петербурге будет закрыт Турку-центр. Кроме того, будут прерваны или не состоятся все текущие и будущие мероприятия в рамках побратимских отношений.

Побратимские отношения между Петербургом и Турку были установлены в 1953 году. Они предполагали постоянные дружественные связи для взаимного знакомства с жизнью, историей и культурой городов.

Петербург имеет побратимские отношения с целым рядом городов, в том числе с эстонским Таллином, греческими Салониками, корейским Пусаном, украинским Харьковом, британским Эдинбургом.