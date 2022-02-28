Минобрнауки пообещало помочь россиянам, которых притесняют во время учебы в зарубежных вузах

В Министерстве образования и науки предложили россиянам, которые обучаются за рубежом и сталкиваются с ущемлением прав, продолжить учебу в России. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.
Минобрнауки опубликовало список российских вузов, готовых предоставить места для россиян из‑за рубежа.
- Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова;
- Санкт-Петербургский государственный университет;
- Высшая школа экономики;
- Московский инженерно-физический институт;
- Московский физико-технический институт;
- Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана;
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и «многие другие».
В ВШЭ подтвердили информацию РБК. Российским студентам из зарубежных университетов предлагают обратиться в ситуационный центр ВШЭ, а вскоре руководство вуза проработает процедуры зачисления.
Днем ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о случаях травли, которой за границей подвергаются россияне из‑за своей национальности. Их обвиняют в «происходящем на Украине».
Спустя сутки она написала о том, что российских студентов начали отчислять из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских стран по той же самой причине, поэтому «принимаются беспрецедентные меры по защите прав» студентов из России.