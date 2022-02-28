Минобрнауки пообещало помочь россиянам, которых притесняют во время учебы в зарубежных вузах

В Министерстве образования и науки предложили россиянам, которые обучаются за рубежом и сталкиваются с ущемлением прав, продолжить учебу в России. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.

Минобрнауки опубликовало список российских вузов, готовых предоставить места для россиян из‑за рубежа.

В ВШЭ подтвердили информацию РБК. Российским студентам из зарубежных университетов предлагают обратиться в ситуационный центр ВШЭ, а вскоре руководство вуза проработает процедуры зачисления.

Днем ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о случаях травли, которой за границей подвергаются россияне из‑за своей национальности. Их обвиняют в «происходящем на Украине».

Спустя сутки она написала о том, что российских студентов начали отчислять из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских стран по той же самой причине, поэтому «принимаются беспрецедентные меры по защите прав» студентов из России.