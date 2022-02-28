перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям 17:11
Переговоры России и Украины завершены Обновлено в 17:01
Набиуллина: «Все банки выполняют и будут выполнять свои обязательства перед клиентами» 16:37
Россия запрещает полеты авиакомпаниям 36 стран мира 16:31
Роскомнадзор заблокировал сайт Doxa 16:27
Guillaume Périgois/Unsplash
Боррель: вопрос принятия Украины в Евросоюз отсутствует в текущей повестке 15:52
Силы сдерживания начали дежурство в усиленном составе 15:43
ООН: на Украине погибли как минимум 102 гражданских лица 15:36
Футбольный клуб «Шальке 04» досрочно разорвал контракт с «Газпромом» 15:07
eBay продолжает работу в России 14:57
Anonymous взломала сайты ТАСС, «Коммерсанта», Forbes и других российских изданий 14:22
Maheshkumar Painam/Unsplash
МИД ФРГ: речь о полном отключении России от SWIFT не идет 13:45
Банки не будут повышать ставки по уже выданным кредитам и ипотекам 13:31
РКН потребовал от Google ограничить доступ к рекламе с сообщениями о многочисленных жертвах в ВС РФ 13:04
ФСБ попросила сообщать о контактах со спецслужбами Украины 12:26
Украина обратилась к ЕС с просьбой о немедленном присоединении 11:58
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили 106 920 новых случаев коронавируса 11:32
Минобороны: российские военные получили господство в воздухе над всей территорией Украины 10:48
Великобритания вслед за Евросоюзом введет санкции против российского Центробанка 10:22
«ГЭС-2» закроет все выставки и завершит публичную программу в текущем сезоне 10:03
Отключить рекламу

Боррель: вопрос принятия Украины в Евросоюз отсутствует в текущей повестке

Денис Ламехов
Сегодня в 15:52

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вопрос принятия Украины в ЕС отсутствует в текущей повестке. Его слова приводит ТАСС.

Боррель добавил: «Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы. <…> У Украины, это ясно, есть европейские перспективы, но сейчас мы должны бороться с агрессией».

В Еврокомиссии сообщили, что Украина официально не запрашивала вступления в Европейский союз. Сегодня, 28 февраля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре.

Он не уточнил, о какой процедуре идет речь. Президент Украины добавил: «Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных».

В 2019 году парламент Украины закрепил в Конституции страны курс на членство в ЕС и НАТО. Соответствующие поправки на рассмотрение Рады в 2018-м внес тогдашний президент Петр Порошенко.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп, 27 февраля — Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. 28 февраля под контроль ВС РФ перешли Бердянск и Энергодар. Минобороны сообщило, что российские военные получили господство в воздухе над всей территорией Украины.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключение ряда российских банков от SWIFT. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил все транзакции с Банком России.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
видео
Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж
Современное европейское искусство за последние 30 лет о глобальных проблемах
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
ЕС
Верховная Рада
Еврокомиссия
НАТО
Роскомнадзор
Минобороны России
Верховный суд
Банк России
Люди
Владимир Путин
Петр Порошенко
Жозеп Боррель
Владимир Зеленский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить