Боррель: вопрос принятия Украины в Евросоюз отсутствует в текущей повестке

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вопрос принятия Украины в ЕС отсутствует в текущей повестке. Его слова приводит ТАСС.

Боррель добавил: «Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы. <…> У Украины, это ясно, есть европейские перспективы, но сейчас мы должны бороться с агрессией».

В Еврокомиссии сообщили, что Украина официально не запрашивала вступления в Европейский союз. Сегодня, 28 февраля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре.

Он не уточнил, о какой процедуре идет речь. Президент Украины добавил: «Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных».

В 2019 году парламент Украины закрепил в Конституции страны курс на членство в ЕС и НАТО. Соответствующие поправки на рассмотрение Рады в 2018-м внес тогдашний президент Петр Порошенко.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп, 27 февраля — Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. 28 февраля под контроль ВС РФ перешли Бердянск и Энергодар. Минобороны сообщило, что российские военные получили господство в воздухе над всей территорией Украины.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключение ряда российских банков от SWIFT. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил все транзакции с Банком России.