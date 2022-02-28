Силы сдерживания начали дежурство в усиленном составе

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что силы сдерживания заступили на боевое дежурство усиленным составом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

В усиленный режим переведены дежурные смены Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Тихоокеанского флота, а также командования дальней авиацией.

27 февраля президент поручил перевести силы сдерживания в Российской армии в особый режим несения службы в ответ на «агрессивные высказывания на Западе».