eBay продолжает работу в России

Одна из крупнейших мировых торговых площадок eBay продолжает работать в России как для покупателей, так и для продавцов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании добавили, что выплаты продавцам на счета не попавших под санкции банков сохраняются. Они ограничены только для продавцов, чьи счета открыты в подсанкционных банках. Им необходимо подключить альтернативный счет.

Покупки на платформе могут быть оплачены картами банков, не входящими в санкционные списки, а также с помощью Apple Pay, Google Pay и PayPal, говорят в eBay.

Компания уточнила: «Из‑за ухудшающейся логистической ситуации есть вероятность задержек по импортным доставкам российским пользователям». Площадка начала переговорный процесс с «Почтой России» для оценки логистических рисков.

При необходимости будет включена программа защиты для российских продавцов. Какие меры она будет в себя включать, не уточняется. Сегодня, 28 февраля, «Почта России» заявила, что начинает доставлять отправления наземным транспортом.

Днем ранее Европейский союз закрыл воздушное пространство для российских самолетов. ЕС, США, Франция, Германия, Канада, Италия и Великобритания договорились отключить от системы SWIFT попавшие под санкции российские банки. Позднее отключены могут быть и другие банки из России, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.