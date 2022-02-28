Футбольный клуб «Шальке 04» досрочно разорвал контракт с «Газпромом»

ФК «Шальке 04» досрочно разорвал контракт с главным спонсором «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Руководство «Шальке 04» заявило, что расторжение контракта никак не повлияет на дееспособность клуба. Отмечается, что в ближайшее время будет представлен новый титульный спонсор.

«Газпром» спонсировал клуб с 2007 года. Ранее «Шальке 04» принял решение убрать с формы логотип компании из‑за ситуации вокруг Украины.

Такой шаг был сделан после переговоров с филиалом российской газовой компании. Теперь на форме клуба будет написано полное название клуба «Шальке 04».