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Футбольный клуб «Шальке 04» досрочно разорвал контракт с «Газпромом»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:07

ФК «Шальке 04» досрочно разорвал контракт с главным спонсором «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Руководство «Шальке 04» заявило, что расторжение контракта никак не повлияет на дееспособность клуба. Отмечается, что в ближайшее время будет представлен новый титульный спонсор.

«Газпром» спонсировал клуб с 2007 года. Ранее «Шальке 04» принял решение убрать с формы логотип компании из‑за ситуации вокруг Украины.

Такой шаг был сделан после переговоров с филиалом российской газовой компании. Теперь на форме клуба будет написано полное название клуба «Шальке 04».

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