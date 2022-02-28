РКН потребовал от Google ограничить доступ к рекламе с сообщениями о многочисленных жертвах в ВС РФ

Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к рекламным объявлениям с сообщениями о многочисленных жертвах среди российских войск в рамках военной операции России на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

РКН также уведомил компанию, что обнаружил контекстную рекламу с сообщениями о большом числе погибших среди гражданского населения Украины. Показ таких объявлений ведомство также требует прекратить. Оба типа сообщений оно назвало «недостоверной общественно значимой информацией».

Роскомнадзор предупредил владельцев российских интернет-ресурсов об ответственности за распространение такой рекламы. Им грозит штраф на сумму до 5 млн рублей (статья 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации»).

«На основании требований генеральной прокуратуры Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещается подобная информация. Материалы по таким делам будут передаваться в Следственный комитет России для привлечения владельцев таких ресурсов к уголовной ответственности», — заявили в РКН.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп, 27 февраля — Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. 28 февраля под контроль ВС РФ перешли Бердянск и Энергодар. Минобороны сообщило, что российские военные получили господство в воздухе над всей территорией Украины.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключение ряда российских банков от SWIFT. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил все транзакции с Банком России.