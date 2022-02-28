В России выявили 106 920 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 106 920 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 9173 случая меньше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений Петербург — 5409. Следом идут Свердловская, Самарская и Новосибирская области, Пермский край, Башкортостан, а также Нижегородская, Воронежская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 16 398 036. За сутки умерли 733 человека, за все время — 351 660. Выздоровели 116 742, за весь период — 13 575 652. Число госпитализаций за сутки составило 6382.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 436 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,5 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (28,7 млн), Франция (22,6 млн) и Великобритания (18,8 млн).