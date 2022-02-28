В России выявили 106 920 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 106 920 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 9173 случая меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Петербург — 5409. Следом идут Свердловская, Самарская и Новосибирская области, Пермский край, Башкортостан, а также Нижегородская, Воронежская и Ростовская области.