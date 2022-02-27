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В Минобороны РФ признали потери среди российских солдат в военной операции на Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 20:10

На четвертый день военной операции на Украине в российском Минобороны признали, что среди военнослужащих РФ есть погибшие и раненые. Сообщение министерства приводит телеканал «Звезда» в своем телеграм-канале.

К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи, сообщили в Минобороны. «Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — отметили в ведомстве.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Военные действия развернулись в десятках областей почти на всей территории Украины, оценить их масштаб трудно. Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп. 27 февраля та же участь постигла Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. По информации Минобороны на утро 27 февраля, ВС РФ уничтожили 975 объектов украинской военной инфраструктуры.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключения ряда российских банков от SWIFT. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил все транзакции с Банком России.

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