Дуров решил не ограничивать работу телеграм-каналов в России и на Украине

В случае эскалации ситуации на Украине работу телеграм-каналов в этой стране и в России могут частично или полностью ограничить. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями.

У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность. Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время.

Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — сказал он.

С апреля 2018 года по июнь 2020-го в России пытались заблокировать Telegram, поскольку его руководство отказывалось предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Несмотря на попытки блокировки, Telegram продолжал преимущественно стабильно работать в стране.