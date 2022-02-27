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Дуров решил не ограничивать работу телеграм-каналов в России и на Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 18:51
Обновлено сегодня в 19:03:

Павел Дуров решил не ограничивать работу телеграм-каналов в России и на Украине во время вооруженного конфликта.

«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них — единственный источник информации.

В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период», — написал основатель мессенджера.

В случае эскалации ситуации на Украине работу телеграм-каналов в этой стране и в России могут частично или полностью ограничить. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями.

У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность. Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время.

Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — сказал он.

С апреля 2018 года по июнь 2020-го в России пытались заблокировать Telegram, поскольку его руководство отказывалось предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Несмотря на попытки блокировки, Telegram продолжал преимущественно стабильно работать в стране.

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