Российско-украинские переговоры, новые европейские санкции и другие новости дня

С утра российская делегация прилетела в белорусский Гомель для переговоров с Украиной. Ближе к вечеру сторонам удалось договориться о встрече — она пройдет на белорусско-украинской границе.

В Минобороны России заявили, что российские войска блокировали Херсон и Бердянск. По словам силового ведомства, уничтожено 975 объектов военной инфраструктуры Украины, официальных данных о потерях с российской стороны до сих пор нет.

Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Страна требует от суда немедленно приказать России прекратить военные действия и привлечь ее к ответственности за «искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».

Путин приказал привести российские силы сдерживания в особый режим несения службы, объяснив это «агрессивными высказываниями на Западе». Силы сдерживания включают в том числе ядерное оружие.

Генпрокуратура пригрозила уголовными делами о госизмене за помощь иностранным государствам или организациям. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Еще десять европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов — это Германия, Бельгия, Ирландия, Швеция, Исландия, Дания, Нидерланды, Италия, Франция и Норвегия.

Глава МВД Чехии предложит другим странам Евросоюза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Сама Чехия визы гражданам РФ уже не выдает.

Канцлер Германии заявил, что руководство России скоро ощутит, сколь высокую цену придется заплатить за военные действия на Украине. При этом он считает, что обычные россияне не хотят войны, а при принятии санкций нужно учитывать, кого они затронут сильнее — ответственных или российский народ.

Великобритания составила новый санкционный список олигархов из России. «Мы должны сделать так, чтобы олигархам, поддерживающим путинский режим, было очень больно. В России более сотни миллиардеров», — заявила глава британского МИДа.

Google запретил Russia Today и другим российским государственным каналам монетизировать контент в YouTube, Gmail и поисковике. Они также не смогут покупать рекламу в Google Tools, а их видео будут реже появляться в рекомендациях ютьюба.

Илон Маск открыл доступ для украинцев к спутниковой системе Starlink. В страну отправили дополнительные терминалы.