перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российско-украинские переговоры, новые европейские санкции и другие новости дня
18:29 дайджест
«Мы придем за вами»: в Британии составили новый санкционный список российских олигархов 17:48
«Зе!Президент»/YouTube
В офисе Зеленского заявили, что проведут переговоры с Россией на украинско-белорусской границе 16:39
Чехия предложит странам ЕС прекратить выдачу шенгенских виз россиянам 16:28
Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы 16:13
Германия, Франция и еще восемь стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов Обновлено в 16:00
Эмманюэль Макрон поговорил с Александром Лукашенко и выложил об этом пост на русском языке 15:54
Hannibal Hanschke/Getty Images
Канцлер Германии: руководство России скоро ощутит высокую цену своим действиям на Украине 15:25
Генпрокуратура пригрозила уголовными делами о госизмене за помощь иностранным государствам 14:31
В Гомеле ждут Зеленского на переговоры «хотя бы до конца дня» и не понимают, почему он не едет 14:05
Украина подала иск к России в Международный суд ООН в Гааге 14:01
Илон Маск открыл для Украины доступ к спутниковому интернету Starlink 12:57
Google запретил RT и другим российским каналам зарабатывать на рекламе в YouTube и поисковике 12:38
Serj Sakharovskiy/Unsplash
В России выявили 116 093 новых случая коронавируса 11:47
Российская делегация прилетела в Гомель для переговоров с Украиной 10:53
Минобороны сообщило, что российские войска блокировали Херсон и Бердянск 9:54
Facebook наложил ограничения на страницу РБК 8:53
Телеканал «Пятница!» прекращает выпуск «Орла и решки» из‑за антивоенных высказываний продюсера шоу Вчера в 20:46
Санкции против Путина, закрытое небо для российских самолетов и другие новости дня
Вчера в 19:48 дайджест
Минобороны РФ рассказало о продвижениях войск ДНР и ЛНР и морском бое с украинским флотом Вчера в 19:38
Отключить рекламу
Дайджест

Российско-украинские переговоры, новые европейские санкции и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:29

С утра российская делегация прилетела в белорусский Гомель для переговоров с Украиной. Ближе к вечеру сторонам удалось договориться о встрече — она пройдет на белорусско-украинской границе.

В Минобороны России заявили, что российские войска блокировали Херсон и Бердянск. По словам силового ведомства, уничтожено 975 объектов военной инфраструктуры Украины, официальных данных о потерях с российской стороны до сих пор нет.

Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Страна требует от суда немедленно приказать России прекратить военные действия и привлечь ее к ответственности за «искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».

Путин приказал привести российские силы сдерживания в особый режим несения службы, объяснив это «агрессивными высказываниями на Западе». Силы сдерживания включают в том числе ядерное оружие.

Генпрокуратура пригрозила уголовными делами о госизмене за помощь иностранным государствам или организациям. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Еще десять европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов — это Германия, Бельгия, Ирландия, Швеция, Исландия, Дания, Нидерланды, Италия, Франция и Норвегия.

Глава МВД Чехии предложит другим странам Евросоюза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Сама Чехия визы гражданам РФ уже не выдает.

Канцлер Германии заявил, что руководство России скоро ощутит, сколь высокую цену придется заплатить за военные действия на Украине. При этом он считает, что обычные россияне не хотят войны, а при принятии санкций нужно учитывать, кого они затронут сильнее — ответственных или российский народ.

Великобритания составила новый санкционный список олигархов из России. «Мы должны сделать так, чтобы олигархам, поддерживающим путинский режим, было очень больно. В России более сотни миллиардеров», — заявила глава британского МИДа.

Google запретил Russia Today и другим российским государственным каналам монетизировать контент в YouTube, Gmail и поисковике. Они также не смогут покупать рекламу в Google Tools, а их видео будут реже появляться в рекомендациях ютьюба.

Илон Маск открыл доступ для украинцев к спутниковой системе Starlink. В страну отправили дополнительные терминалы.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Министерство обороны
ООН
Генпрокуратура РФ
МВД
ЕС
Google
МИД
Russia Today
Люди
Илон Маск
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить