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Чехия предложит странам ЕС прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Семён Гудошников
Сегодня в 16:28

Чехия предложит другим государствам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз россиянам из‑за военных действий России на территории Украины. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан, сообщает ТАСС.

Свое предложение он выскажет на встрече глав МВД стран Евросоюза, которая пройдет сегодня, 27 февраля.

Сама Чехия уже перестала выдавать визу россиянам. Въехать в страну можно только по гуманитарной визе, которую дают людям, спасающимся от политических преследований. Граждан России, живущих в Чехии, проверят на предмет безопасности для страны.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Военные действия развернулись в десятках областей почти на всей территории Украины, оценить их масштаб трудно. Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп. 27 февраля та же участь постигла Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. По информации Минобороны на утро 27 февраля, ВС РФ уничтожили 975 объектов украинской военной инфраструктуры.

О жертвах со стороны российских войск Минобороны не сообщало ни разу с начала военной операции.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключения ряда российских банков от SWIFT. Около 20 европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

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