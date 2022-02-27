Чехия предложит странам ЕС прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Чехия предложит другим государствам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз россиянам из‑за военных действий России на территории Украины. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан, сообщает ТАСС.

Свое предложение он выскажет на встрече глав МВД стран Евросоюза, которая пройдет сегодня, 27 февраля.

Сама Чехия уже перестала выдавать визу россиянам. Въехать в страну можно только по гуманитарной визе, которую дают людям, спасающимся от политических преследований. Граждан России, живущих в Чехии, проверят на предмет безопасности для страны.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Военные действия развернулись в десятках областей почти на всей территории Украины, оценить их масштаб трудно. Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп. 27 февраля та же участь постигла Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. По информации Минобороны на утро 27 февраля, ВС РФ уничтожили 975 объектов украинской военной инфраструктуры.

О жертвах со стороны российских войск Минобороны не сообщало ни разу с начала военной операции.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключения ряда российских банков от SWIFT. Около 20 европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.