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Канцлер Германии: руководство России скоро ощутит высокую цену своим действиям на Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 15:25

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что руководство России скоро ощутит, сколь высокую цену придется заплатить за военные действия на Украине. С таким заявлением он выступил на экстренном заседании Бундестага, пишет ТАСС.

Канцлер напомнил, что Запад ранее принял жесткий пакет санкций против России, который включает отключение некоторых российских банков от SWIFT. По его словам, действия на Украине обернутся для России «катастрофой».

При этом Шольц считает, что обычные россияне не хотят войны, а при принятии санкций нужно учитывать, кого они затронут сильнее — ответственных или российский народ. Несмотря на жесткие меры, по мнению канцлера, Путин не изменит свой курс в одночасье.

Говоря об отношениях с Россией, канцлер сказал, что не собирается отказываться от дипломатии, однако для этого нужна готовность двух сторон, а со стороны Путина в последнее время был недостаток этого. В долгосрочной перспективе, по словам председателя правительства ФРГ, безопасность не может обеспечиваться против России. Но сейчас «Россия угрожает безопасности», добавил он.

Шольц отметил, что примирение между немцами и русскими после Второй мировой останется важной частью общей истории и нельзя допустить отчуждения из‑за событий на Украине. «Я знаю, как тяжело терпеть нынешнюю ситуацию многим гражданам нашей страны, которые родились на Украине и в России», — сказал он, призвав не допустить, чтобы события на Украине привели к «вскрытию старых ран и новому разрыву» связей.

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