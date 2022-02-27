Эмманюэль Макрон поговорил с Александром Лукашенко и выложил об этом пост на русском языке

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ночь на 27 февраля поговорил с главой Беларуси Александром Лукашенко . Об этом он рассказал в твиттере, выложив пост на русском языке.

Во время разговора Макрон также осудил заявления Лукашенко о «возможности» размещения ядерного оружия в Беларуси и подчеркнул необходимость сотрудничества с международным сообществом для гуманитарных операций по оказанию помощи Украине.

«Если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может», — ответил Лукашенко, назвав данные о возможном размещении ядерного вооружения «фейком».