перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Гомеле ждут Зеленского на переговоры «хотя бы до конца дня» и не понимают, почему он не едет 14:05
Украина подала иск к России в Международный суд ООН в Гааге 14:01
Германия, Бельгия и еще четыре страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов 13:43
Илон Маск открыл для Украины доступ к спутниковому интернету Starlink 12:57
Google запретил RT и другим российским каналам зарабатывать на рекламе в YouTube и поисковике 12:38
Serj Sakharovskiy/Unsplash
В России выявили 116 093 новых случая коронавируса 11:47
Российская делегация прилетела в Гомель для переговоров с Украиной 10:53
Минобороны сообщило, что российские войска блокировали Херсон и Бердянск 9:54
Facebook наложил ограничения на страницу РБК 8:53
Телеканал «Пятница!» прекращает выпуск «Орла и решки» из‑за антивоенных высказываний продюсера шоу Вчера в 20:46
Санкции против Путина, закрытое небо для российских самолетов и другие новости дня
Вчера в 19:48 дайджест
Минобороны РФ рассказало о продвижениях войск ДНР и ЛНР и морском бое с украинским флотом Вчера в 19:38
Офис Зеленского отрицает отказ Украины от переговоров с Россией Вчера в 17:47
Минобороны обвинило «Новую газету» и другие СМИ в распространении фейков, «подготовленных в СБУ» Вчера в 17:47
Польша выступает за ускоренное принятие Украины в ЕС Вчера в 17:21
ВГТРК, Первый канал и «Останкино» приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе Вчера в 17:04
Makalu/Pixabay
Эстония, Латвия, Литва и Румыния закроют воздушное пространство для российских самолетов Вчера в 16:28
Песков: Киев отказался от переговоров, движение российских войск возобновлено Вчера в 16:14
Музей «Гараж» приостанавливает работу над выставками и переносит их на неопределенный срок Вчера в 15:59
В Москве задержали журналиста Голубовского. Он отказался снять с окна плакат с надписью «Нет войне» Вчера в 15:47
Отключить рекламу

Украина подала иск к России в Международный суд ООН в Гааге

Семён Гудошников
Сегодня в 14:01

Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом украинский президент Владимир Зеленский написал в своем твиттере.

«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — заявил Зеленский.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Новость дополняется.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ООН
Люди
Владимир Зеленский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить