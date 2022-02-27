Украина подала иск к России в Международный суд ООН в Гааге

Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом украинский президент Владимир Зеленский написал в своем твиттере.

«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — заявил Зеленский.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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