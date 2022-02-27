В России выявили 116 093 новых случая коронавируса

На первом месте по числу заражений Петербург — 6442. Следом идут Свердловская, Самарская и Новосибирская области, Пермский и Красноярский края, а также Башкортостан.

За последние сутки в России выявлено 116 093 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Днем ранее фиксировали почти 123 тыс. заболевших COVID-19.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 16 291 116. За сутки умерли 769 человек, за все время — 350 927. Выздоровели 137 596, за весь период — 13 458 910. Число госпитализаций за сутки составило 7742.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 435,1 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,5 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (28,7 млн), Франция (22,6 млн) и Великобритания (18,8 млн).