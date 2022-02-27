Facebook наложил ограничения на страницу РБК

Администрация Facebook наложила ограничения на страницу РБК. С момента начала российской спецоперации на Украине несколько постов издания были помечены как «содержащие ложную информацию».

В РБК рассказали, что это были сообщения на основе заявлений официальных лиц России, ЛНР и ДНР. Претензии звучат примерно такие: «заявления так называемой „ЛНР“ не соответствуют действительности».

РБК ограничили монетизацию, пессимизировали в выдаче и лишили статуса источника новостей в соцсети как минимум на 90 дней.

Глава Объединенной редакции РБК Петр Канаев назвал решение администрации Facebook «лишенным оснований» и подчеркнул, что работа редакции «всегда отвечает стандартам деловой журналистики».