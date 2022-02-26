перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Санкции против Путина, закрытое небо для российских самолетов и другие новости дня
19:48 дайджест
Минобороны РФ рассказало о продвижениях войск ДНР и ЛНР и морском бое с украинским флотом 19:38
Минобороны обвинило «Новую газету» и другие СМИ в распространении фейков, «подготовленных в СБУ» 17:47
Офис Зеленского отрицает отказ Украины от переговоров с Россией 17:47
Польша выступает за ускоренное принятие Украины в ЕС 17:21
ВГТРК, Первый канал и «Останкино» приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе 17:04
Makalu/Pixabay
Эстония, Латвия, Литва и Румыния закроют воздушное пространство для российских самолетов Обновлено в 16:28
Песков: Киев отказался от переговоров, движение российских войск возобновлено 16:14
Музей «Гараж» приостанавливает работу над выставками и переносит их на неопределенный срок 15:59
В Москве задержали журналиста Голубовского. Он отказался снять с окна плакат с надписью «Нет войне» 15:47
Россия закроет небо для самолетов авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии 15:10
Лондонский Ковент-Гарден отменил гастроли Большого театра 15:09
Медведев: приостановка участия в Совете Европы — хорошая возможность восстановить смертную казнь 12:51
РКН потребовал от СМИ удалить материалы, в которых спецоперация России на Украине называется войной 12:23
В России выявили 122 995 новых случаев коронавируса 11:41
Большой театр перенес премьеру «Искусства фуги» Ратманского «в связи с текущими событиями» 11:03
kremlin.ru
США объявили о санкциях против Путина, Лаврова и Шойгу 9:59
ЕС ввел санкции против Мишустина, Медведева и Колокольцева 9:10
СМИ: Франция отправит в Румынию и Эстонию сотни военных 3:21
ЕС отказался от упрощенного визового режима с Россией и анонсировал новые санкции 2:42
Отключить рекламу
Дайджест

Санкции против Путина, закрытое небо для российских самолетов и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:48

США ввели санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу и других членов Совета безопасности. Евросоюз добавил в санкционный список Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева и Владимира Колокольцева.

Медведев высказался о возможных последствиях санкций против членов Совбеза России. Он назвал приостановку участия в Совете Европы хорошей возможностью восстановить смертную казнь, а также призвал закрыть посольства стран, объявивших ограничения.

Дмитрий Песков заявил, что украинское руководство отказалось от переговоров, после чего движение российских войск в рамках военной операции возобновилось. Однако в офисе Владимира Зеленского отказ отрицают и настаивают на переговорах без «неприемлемых для Украины условий и ультиматумов».

ООН сообщила о числе беженцев за первые двое суток военного конфликта на территории Украины. Страну покинули свыше 50 тыс. человек, они приехали преимущественно в Польшу и Молдову.

Президент Польши Анджей Дуда выступил за ускоренное принятие Украины в Евросоюз. Он считает, что страна также должна получить доступ к фондам ЕС на восстановление.

Эстония, Латвия, Литва и Румыния намереваются закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия закроет небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии — власти этих стран сделали это ранее.

Роскомнадзор потребовал от «Дождя» (признан иноагентом), «Новой газеты» и других СМИ удалить материалы, в которых военные действия России на Украине называются войной. Иначе издания заблокируют за публикацию «недостоверной информации».

В Минобороны заявили, что «Новая газета» публикует фейки, «подготовленные обкуренной шайкой националистов и СБУ». «Чтобы редакция публиковала вашу информацию, ее надо предоставлять», — ответили в издании и напомнили, что в ведомстве не отвечают на запросы.

В Москве задержали журналиста Дмитрия Голубовского из‑за отказа снять с окна плакат с флагом Украины и надписью «Нет войне». Ему вменяют статью о нарушении порядка проведения акции.

«Гараж» приостанавливает работу над выставками и переносит их на неопределенный срок из‑за военных действий России на территории Украины. «Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий», — сказали в музее.

Большой театр перенес на неуточненную дату премьеру «Искусства фуги» в постановке Алексея Ратманского «в связи с текущими событиями». Балетмейстер покинул Россию.

Лондонский Ковент-Гарден отменил гастроли Большого театра. Они находились на финальной стадии планирования.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Совет безопасности РФ
Совет Европы
ООН
Роскомнадзор
Министерство обороны
СБУ
Люди
Дмитрий Медведев
Владимир Путин
Сергей Лавров
Сергей Шойгу
Михаил Мишустин
Владимир Колокольцев
Дмитрий Песков
Анджей Дуда
Владимир Зеленский
Дмитрий Голубовский
Алексей Ратманский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить