Санкции против Путина, закрытое небо для российских самолетов и другие новости дня

США ввели санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу и других членов Совета безопасности. Евросоюз добавил в санкционный список Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева и Владимира Колокольцева.

Медведев высказался о возможных последствиях санкций против членов Совбеза России. Он назвал приостановку участия в Совете Европы хорошей возможностью восстановить смертную казнь, а также призвал закрыть посольства стран, объявивших ограничения.

Дмитрий Песков заявил, что украинское руководство отказалось от переговоров, после чего движение российских войск в рамках военной операции возобновилось. Однако в офисе Владимира Зеленского отказ отрицают и настаивают на переговорах без «неприемлемых для Украины условий и ультиматумов».

ООН сообщила о числе беженцев за первые двое суток военного конфликта на территории Украины. Страну покинули свыше 50 тыс. человек, они приехали преимущественно в Польшу и Молдову.

Президент Польши Анджей Дуда выступил за ускоренное принятие Украины в Евросоюз. Он считает, что страна также должна получить доступ к фондам ЕС на восстановление.

Эстония, Латвия, Литва и Румыния намереваются закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия закроет небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии — власти этих стран сделали это ранее.

Роскомнадзор потребовал от «Дождя» (признан иноагентом), «Новой газеты» и других СМИ удалить материалы, в которых военные действия России на Украине называются войной. Иначе издания заблокируют за публикацию «недостоверной информации».

В Минобороны заявили, что «Новая газета» публикует фейки, «подготовленные обкуренной шайкой националистов и СБУ». «Чтобы редакция публиковала вашу информацию, ее надо предоставлять», — ответили в издании и напомнили, что в ведомстве не отвечают на запросы.

В Москве задержали журналиста Дмитрия Голубовского из‑за отказа снять с окна плакат с флагом Украины и надписью «Нет войне». Ему вменяют статью о нарушении порядка проведения акции.

«Гараж» приостанавливает работу над выставками и переносит их на неопределенный срок из‑за военных действий России на территории Украины. «Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий», — сказали в музее.

Большой театр перенес на неуточненную дату премьеру «Искусства фуги» в постановке Алексея Ратманского «в связи с текущими событиями». Балетмейстер покинул Россию.

Лондонский Ковент-Гарден отменил гастроли Большого театра. Они находились на финальной стадии планирования.