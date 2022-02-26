Минобороны обвинило «Новую газету» и другие СМИ в распространении фейков, «подготовленных в СБУ»

Министерство обороны России выпустило пресс-релиз, в котором обвинило «отдельные российские СМИ» в публикации фейков о войне на Украине. Отдельно ведомство упомянуло «Новую газету».
«Отдельные российские СМИ и прежде всего „Новая газета“ нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях», — говорится в заявлении Минобороны.
Редакция «Новой газеты», в свою очередь, опубликовала запрос о предоставлении данных о погибших и раненных российских военнослужащих на Украине, который направила в Минобороны и до сих пор не получила ответа. «Чтобы редакция публиковала вашу информацию, ее надо предоставлять», — добавили в издании.
Ранее Роскомнадзор потребовал от «Новой газеты», «Дождя»*, «Эхо Москвы» и других СМИ удалить материалы, в которых военные действия России на Украине называются «объявлением войны», «вторжением» и «нападением». Иначе издания заблокируют за публикацию «недостоверной информации».
24 февраля РКН потребовал от СМИ писать о военных действиях российских войск на Украине только по официальным российским источникам. За неисполнение ведомство пригрозило миллионными штрафами и блокировкой материалов.
*«Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.