В Москве задержали журналиста Голубовского. Он отказался снять с окна плакат с надписью «Нет войне»

В Москве задержали главного редактора «Радио Arzamas» и бывшего главреда журнала Esquire Дмитрия Голубовского. Об этом сообщил телеграм-канале Let It Be Square, соведущим которого является журналист.

В посте говорится, что Голубовского задержали за то, что он отказался снять с окна флаг Украины.

«ОВД-Инфо»* пишет, что Голубовский находится в отделе полиции «Дорогомилово», ему вменяют статью о нарушении порядка проведения акции, по которой ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов общественных работ.