В Москве задержали журналиста Голубовского. Он отказался снять с окна плакат с надписью «Нет войне»

В Москве задержали главного редактора «Радио Arzamas» и бывшего главреда журнала Esquire Дмитрия Голубовского. Об этом сообщил телеграм-канале Let It Be Square, соведущим которого является журналист.
В посте говорится, что Голубовского задержали за то, что он отказался снять с окна флаг Украины.
«ОВД-Инфо»* пишет, что Голубовский находится в отделе полиции «Дорогомилово», ему вменяют статью о нарушении порядка проведения акции, по которой ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов общественных работ.
Накануне TJ рассказал о задержании студента Новосибирского университета, который повесил флаг Украины в окне общежития.
Во многих российских городах из‑за военной операции России на территории Украины прошли антивоенные митинги. С 24 по 26 февраля, по данным «ОВД-Инфо», задержанными по всей стране оказались больше 2546 человек.
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