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Лондонский «Ковент-Гарден» отменил гастроли Большого театра

Денис Ламехов
Сегодня в 15:09

Большой театр не поедет на гастроли в Лондон в летнем сезоне из‑за военной операции на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Летние гастроли балета Большого театра в Королевском театре Ковент-Гарден находились на финальной стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состояться», — отметили в лондонском театре.

В пресс-службе московского театра заявили: «Гастроли Большого театра в Лондон организует наш давний партнер Лилиан Хоххаузер, и действительно, шли переговоры о том, чтобы провести их на площадке театра „Ковент Гарден“ (Royal Opera House), хотя официального подписания соглашения не было».

В Большом театре не были уверены в возможности провести такое турне из‑за наложенных пандемией ограничений, поэтому официально не сообщали о гастролях. В пресс-службе добавили: «В нынешней ситуации становится еще более сложно организовать приезд и выступления нашего коллектива в Великобритании».

Также Большой театр сообщил о переносе на неопределенный срок намеченной на конец марта премьеры балета «Искусство фуги» в постановке хореографа Алексея Ратманского «в связи с текущими событиями». Балетмейстер покинул Россию.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных.

Также, согласно сообщению Минобороны, вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп. По информации на утро 26 февраля, ВС РФ уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины.

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