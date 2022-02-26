В России выявили 122 995 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 122 995 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 465 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Петербург — 7409. Следом идут Красноярский край, Свердловская, Новосибирская и Самарская области.