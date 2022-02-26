В России выявили 122 995 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 122 995 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 465 меньше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений Петербург — 7409. Следом идут Красноярский край, Свердловская, Новосибирская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 16 175 023. За сутки умерли 793 человека, за все время — 350 158. Выздоровели 181 343, за весь период — 13 321 314. Число госпитализаций за сутки составило 14 324.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 433,8 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,5 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (28,7 млн), Франция (22,6 млн) и Великобритания (18,8 млн).