Большой театр перенес премьеру «Искусства фуги» Ратманского «в связи с текущими событиями»

Большой театр сообщил о переносе намеченной на конец марта премьеры балета «Искусство фуги» в постановке хореографа Алексея Ратманского «в связи с текущими событиями». Об этом сообщает «Интерфакс».

Новая дата премьеры не называется. В пресс-службе театра сообщили: «Этот проект очень важен для Большого театра, к настоящему времени проведена значительная работа, и мы надеемся, что сможем осуществить этот проект».

«Когда придет время, я надеюсь вернуться в Москву, чтобы завершить эту постановку», — сообщил Ратманский. Агентство добавляет, что родители хореографа проживают в Киеве, его «многое связывает с этим городом». Решение покинуть страну он принял из‑за военной операции России на территории Украины, добавляет «Интерфакс».

30 и 31 марта вместо «Искусства фуги» театр покажет балет «Дон Кихот». 1 апреля и 2 апреля постановку Ратманского заменят «Спартаком».

Алексей Ратманский с 1986 по 1992 и с 1995 по 1997 годы был ведущим танцовщиком Национальной Оперы Украины имени Тараса Шевченко в Киеве. В 2004–2009 годах — художественный руководитель балета Большого театра. С 2009 года — постоянный хореограф Американского театра балета в Нью-Йорке. Работал в Канаде и Дании, сотрудничал с миланским театром Ла Скала.