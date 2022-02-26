перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Большой театр перенес премьеру «Искусства фуги» Ратманского «в связи с текущими событиями» 11:03
kremlin.ru
США объявили о санкциях против Путина, Лаврова и Шойгу 9:59
ЕС ввел санкции против Мишустина, Медведева и Колокольцева 9:10
СМИ: Франция отправит в Румынию и Эстонию сотни военных 3:21
ЕС отказался от упрощенного визового режима с Россией и анонсировал новые санкции 2:42
Болгария закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний 1:29
George Mdivanian /Getty Images
ООН: за менее чем два дня Украину покинули более 50 тысяч беженцев 0:58
Российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп 0:05
Президент Абхазии подписал указы о признании ДНР и ЛНР Вчера в 23:20
Audi, General Motors и другие автокомпании остановили поставки машин в Россию Вчера в 22:48
«Аэрофлот» отменил полеты в Лондон и Дублин до 23 мая Вчера в 22:07
В Москве арестовали участницу митинга, бросившую коктейль Молотова в полицейского Вчера в 21:32
Приостановление членства России в Совете Европы, ограничение Facebook и другие новости дня
Вчера в 20:59 дайджест
Евросоюз принял второй пакет санкций для России. В него входят меры против Путина и Лаврова Вчера в 20:32
Авиакомпания S7 отменит все рейсы в Европу до 13 марта Вчера в 19:42
Solen Feyissa/Unsplash
РКН объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России Вчера в 19:36
Организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в этом году Вчера в 19:19
Совет Европы приостановил членство России в организации Вчера в 19:09
Австрия выступила за отключение России от SWIFT Вчера в 19:01
МОК призвал отменить все соревнования в России и Беларуси Вчера в 18:25
Отключить рекламу

Большой театр перенес премьеру «Искусства фуги» Ратманского «в связи с текущими событиями»

Денис Ламехов
Сегодня в 11:03

Большой театр сообщил о переносе намеченной на конец марта премьеры балета «Искусство фуги» в постановке хореографа Алексея Ратманского «в связи с текущими событиями». Об этом сообщает «Интерфакс».

Новая дата премьеры не называется. В пресс-службе театра сообщили: «Этот проект очень важен для Большого театра, к настоящему времени проведена значительная работа, и мы надеемся, что сможем осуществить этот проект».

«Когда придет время, я надеюсь вернуться в Москву, чтобы завершить эту постановку», — сообщил Ратманский. Агентство добавляет, что родители хореографа проживают в Киеве, его «многое связывает с этим городом». Решение покинуть страну он принял из‑за военной операции России на территории Украины, добавляет «Интерфакс».

30 и 31 марта вместо «Искусства фуги» театр покажет балет «Дон Кихот». 1 апреля и 2 апреля постановку Ратманского заменят «Спартаком».

Алексей Ратманский с 1986 по 1992 и с 1995 по 1997 годы был ведущим танцовщиком Национальной Оперы Украины имени Тараса Шевченко в Киеве. В 2004–2009 годах — художественный руководитель балета Большого театра. С 2009 года — постоянный хореограф Американского театра балета в Нью-Йорке. Работал в Канаде и Дании, сотрудничал с миланским театром Ла Скала.

Подробности по теме
В Ла Скала стартует серия вечеров хореографа Алексея Ратманского
В Ла Скала стартует серия вечеров хореографа Алексея Ратманского
События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
Люди
Алексей Ратманский
Дон Кихот
Тарас Шевченко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить