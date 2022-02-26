СМИ: Франция отправит в Румынию и Эстонию сотни военных

Власти Франции направят в марте в Румынию 500 военнослужащих. Еще 200 человек будут отправлены в Эстонию. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

По информации СМИ, в начале марта солдаты разместятся в Эстонии. Охранять страны Балтики будут с помощью четырех истребителей Mirage 2000. В середине марта в Румынию также доставят предположительно бронетанки типа AMX 10 и «Грифон».

Также для обеспечения безопасности восточноевропейских стран будут использованы истребители Dassault Rafale и самолеты-заправщики. Они будут патрулировать воздушное пространство ЕС.

Кроме того, США усилит вооружение союзников по НАТО. Джо Байден уже отдал приказ о развертывании дополнительных сил. Представитель Пентагона Джон Кирби пояснил, что США продолжают укреплять оборонные возможности НАТО, поскольку «не до конца понимают» намерения России.