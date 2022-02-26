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ООН: за менее чем два дня Украину покинули более 50 тысяч беженцев

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:58

С начала военных действий территорию Украины покинули свыше 50 тыс. человек. Об этом сообщил в твиттере верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он отметил, что большинство беженцев прибыли в Польшу и Молдову. За менее чем 48 часов к границам с этими странами отправились десятки тысяч человек.

Гранди поблагодарил власти государств и их жителей, которые «сохраняют свои границы открытыми и приветствуют беженцев».

В первый день военных действий Би-би-си рассказывала о крупных пробках на выезде из Киева. По информации СМИ, жители украинской столицы преимущественно направлялись в Польшу.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале. В украинской столице объявлена воздушная тревога, горожан просят оставаться дома или перейти в бомбоубежище. В качестве последних используются станции метрополитена.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал погибших «националистами из состава специальных подразделений Украины».

Позднее российские военные блокировали также города Сумы и Конотоп. Перед этим, в ночь на 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о 137 убитых украинских военных. Официальной информации о жертвах среди мирного населения пока нет. ООН сообщила о как минимум 25 погибших украинских гражданских и 102 раненых.

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