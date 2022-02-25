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Президент Абхазии подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Юлия Онодэра
Вчера в 23:20

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил телеграм-канал «РИА Новости».

«Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы», — заявил Бжания.

21 февраля независимость ДНР и ЛНР также признала Россия. Владимир Путин стал первым мировым лидером, который принял такое решение. Он подписал с ЛНР и ДНР договоры о сотрудничестве.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Утром 24 февраля МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.

К вечеру Украина сообщила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области. Тогда же российское Минобороны рапортовало об уничтожении 74 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов, 3 командных пункта и военно-морскую базу. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 137 погибших украинских военных.

Утром 25 февраля Министерство обороны заявило, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на территории Украины.

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