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Audi, General Motors и другие автокомпании остановили поставки машин в Россию

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:48

Сразу несколько автомобильных компаний приняли решение остановить поставки новых машин в Россию из‑за военной операции на территории Украины. Об этом пишут «Ведомости».

От поставок отказались Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover и Porsche.

Издание сообщает, что автомобили Audi, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в дилерские центры по ранее сформированным документам.

Источник «Ведомостей» отмечает, что на российский рынок попадут только те автомобили Land Rover, которые на 24 февраля были уже в пути.

Ранее «Коммерсант» писал, что отгрузку машин также приостановили BMW, Citroen и General Motors. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на автомобили вырастут примерно на 20%.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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