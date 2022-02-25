перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Audi, General Motors и другие автокомпании остановили поставки машин в Россию 22:48
«Аэрофлот» отменил полеты в Лондон и Дублин до 23 мая 22:07
В Москве арестовали участницу митинга, бросившую коктейль Молотова в полицейского 21:32
Приостановление членства России в Совете Европы, ограничение Facebook и другие новости дня
20:59 дайджест
Евросоюз принял второй пакет санкций для России. В него входят меры против Путина и Лаврова 20:32
Авиакомпания S7 отменит все рейсы в Европу до 13 марта 19:42
Solen Feyissa/Unsplash
РКН объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России 19:36
Организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в этом году 19:19
Совет Европы приостановил членство России в организации Обновлено в 19:09
Австрия выступила за отключение России от SWIFT 19:01
МОК призвал отменить все соревнования в России и Беларуси 18:25
Путин заявил, что не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов, которая засела в Киеве» 17:51
Radek Kozák/Unsplash
Чехия остановила выдачу вида на жительство для россиян 17:40
ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Они затронут Путина и Лаврова 17:10
«Манчестер Юнайтед» разорвал спонсорский контракт с «Аэрофлотом» 17:06
Кадыров заявил, что 70 тыс. чеченских силовиков готовы добровольно отправиться на Украину 16:48
«Готовы к различным сценариям»: российские банки выступили с совместным заявлением 16:46
Райффайзенбанк опроверг блокировку счетов россиян и белорусов на территории Украины Обновлено в 16:31
Anastasia Vlasova/Getty Images
Силы ДНР и ЛНР прорвались вглубь Украины при поддержке России 16:00
Песков: Россия готова отправить делегацию на переговоры с Украиной 15:58
Отключить рекламу

В Москве арестовали участницу митинга, бросившую коктейль Молотова в полицейского

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:32

Тверской суд Москвы арестовал девушку, бросившую в полицейских коктейль Молотова в ходе несанкционированной акции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

22-летнюю девушку заключили под стражу до 24 апреля. Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание — штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.

Всего на протестной акции в столице, начавшейся из‑за военной операции России на территории Украины, задержали 600 человек. Они были участниками шествия от Пушкинской площади в сторону Большой Дмитровки.

Митинги против военных действий прошли во многих городах России, в том числе в Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Кирове, Уфе, Перми, Казани, Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре.

Они начались вечером 24 февраля на центральных улицах и площадях городов, несмотря на предупреждение Следственного комитета РФ об ответственности за участие в несогласованных акциях.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
СКР
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить