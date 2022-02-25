В Москве арестовали участницу митинга, бросившую коктейль Молотова в полицейского

Тверской суд Москвы арестовал девушку, бросившую в полицейских коктейль Молотова в ходе несанкционированной акции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

22-летнюю девушку заключили под стражу до 24 апреля. Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание — штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.

Всего на протестной акции в столице, начавшейся из‑за военной операции России на территории Украины, задержали 600 человек. Они были участниками шествия от Пушкинской площади в сторону Большой Дмитровки.

Митинги против военных действий прошли во многих городах России, в том числе в Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Кирове, Уфе, Перми, Казани, Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре.

Они начались вечером 24 февраля на центральных улицах и площадях городов, несмотря на предупреждение Следственного комитета РФ об ответственности за участие в несогласованных акциях.