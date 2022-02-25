Австрия выступила за отключение России от SWIFT

Австрия выступила за отключение России от международной банковской системы SWIFT из‑за военных действий на территории Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцлера республики Карла Нехаммера.

Он отметил, что санкции Евросоюза, примененные в отношении России, «отчасти болезненны» и для самой Европы. Однако они, как считает Нехаммер, «несравнимы с болью, от которой страдают люди на Украине».

В связи с этим власти Австрии считают, что Россию необходимо отключить от SWIFT. Эта мера в данный момент не входит в список подготовленных западными странами санкций.

По информации агентства Bloomberg, от отключения от SWIFT отказались из‑за «нежелания Европы идти на компромисс по своему энергоснабжению». В первую очередь, как отмечают авторы СМИ, против этой меры выступают Германия и Италия.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что пока не планирует принимать решение по SWIFT. Тем не менее возможность отключения России от системы не снята с повестки — это подтвердил в том числе глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.