Силы ДНР и ЛНР прорвались вглубь Украины при поддержке России

По его словам, подразделения ЛНР на Северодонецком направлении подвинулись на глубину до 12 километров. Группировка войск ДНР в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны.

Силы Донецкой и Луганской народных республик при российской огневой поддержке движутся вглубь Украины по двум направлениям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Ранее российские войска заняли аэродром Гостомель под Киевом. По данным Минобороны, в ходе операции уничтожены более 200 человек из состава специальных подразделений Украины. Ведомство также сообщило о блокировке украинской столицы с западной стороны.

Вчера утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Утром 24 февраля МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.

К вечеру Украина сообщила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области. Тогда же российское Минобороны рапортовало об уничтожении 74 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов, 3 командных пункта и военно-морскую базу. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 137 погибших украинских военных.

Утром 25 февраля Министерство обороны заявило, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на территории Украины.