В Москве отменяют ряд антиковидных мер

В Москве отменяется ряд антиковидных ограничений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

С 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, требование об обязательной удаленке для 30% работников переводится в рекомендательное.

Собянин добавил, что по сравнению с январем число случаев коронавируса уменьшилось более чем в три раза, а количество госпитализаций — в два. Отмечается, что стационары и поликлиники возвращаются к обычному режиму работы.

С 25 октября по 25 февраля в Москве действовал домашний режим для пожилых и обязательная удаленка для трети сотрудников. Временно был приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для всех, кроме вакцинированных или переболевших в течение последних шести месяцев.