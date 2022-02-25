В России выявили 123 460 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 123 460 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 9538 меньше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений Петербург — 7572. Следом идут Красноярский край, Свердловская и Самарская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 16 052 028. За сутки умерли 787 человек, за все время — 349 365. Выздоровели 167 310, за весь период — 13 139 971. Число госпитализаций за сутки составило 14 937.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 432 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,4 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (28,5 млн), Франция (22,5 млн) и Великобритания (18,8 млн).