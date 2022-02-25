В России выявили 123 460 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 123 460 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 9538 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Петербург — 7572. Следом идут Красноярский край, Свердловская и Самарская области, а также Пермский край.