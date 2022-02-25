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Новые санкции Евросоюза затронут 70% банковского рынка России

Денис Ламехов
Сегодня в 10:27

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о содержании нового пакета ограничений, которые Евросоюз намерен ввести против России. Ее слова передает «Интерфакс».

«Во-первых, этот пакет включает финансовые санкции, которые отрежут России доступ к большинству важных рынков капитала. Мы нацелены на 70% рынка банковских услуг России, а также на ключевые государственные компании, включая те, которые действуют в сфере обороны», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, эти ограничения ускорят рост инфляции в стране и будут постепенно подрывать ее промышленную базу.

Санкции также затронут энергетический сектор: ЕС намерен сделать невозможной модернизацию нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Кроме того, российские авиаперевозчики не смогут приобретать оборудование и запчасти у европейских компаний.

Предусмотренные Евросоюзом санкции также коснутся визового режима. У российских дипломатов и бизнесменов больше не будет привилегированного доступа на территорию ЕС.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.

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