Банк России заявил о готовности оказать любую поддержку банкам, попавшим под санкции

Банк России заявил о готовности оказать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции США и других иностранных государств. Об этом сообщил ТАСС.

В Центробанке отметили, что все средства клиентов в иностранной валюте будут сохранены. Их можно получить в валюте счета. По мнению ЦБ, банки сохраняют высокий запас устойчивости.

Банк России подчеркнул, что все банки заранее разработали план мер по обеспечению работы в условиях санкций. Эти планы, как считает регулятор являются адекватными сложившейся ситуации.

Кроме того, ЦБ готов в случае необходимости прибегнуть к дополнительным мерам. Поддержку банкам обещают оказать в рублях и иностранной валюте.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о новом пакете санкций для России. Они затронут банковскую сферу, космическую отрасль и импорт высокотехнологичной продукции.