На участницу митинга в Москве завели уголовное дело. Она бросила в полицию коктейль Молотова

В Москве на участницу несогласованного антивоенного митинга завели уголовное дело из‑за брошенной в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя СК Юлию Иванову.

Дело возбудили по ст. 319 УК РФ об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Фигуранткой дела стала 22-летняя девушка, ставшая виновницей инцидента вблизи Пушкинской площади.

Всего на протестной акции в столице, начавшейся из‑за военной операции России на территории Украины, задержали 600 человек. Они были участниками шествия от Пушкинской площади в сторону Большой Дмитровки.

Митинги против военных действий прошли во многих городах Россиив, в том числе Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Кирове, Уфе, Перми, Казани, Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре.

Они начались вечером 24 февраля на центральных улицах и площадях городов, несмотря на предупреждение Следственного комитета РФ об ответственности за участие в несогласованных акциях.

Выступления против продолжения боевых действий состоялись и за рубежом: такую акцию организовали на площади Республики в Париже. В столице Турции несанкционированный митинг у посольства России был прерван правоохранителями.