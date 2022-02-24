Под Воронежом упал самолет Ан-26. Экипаж погиб

Самолет Ан-26 упал в Воронежской области. Он принадлежал Воздушно-космическим силам РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По информации «Интерфакса», самолет совершал плановый полет, он перевозил военное имущество. Причиной катастрофы предположительно стал отказ техники.

Экипаж, находившийся на борту воздушного судна, погиб в полном составе. Пострадавших на земле нет. Также не обнаружены военными какие‑либо разрушения.

Для выяснения обстоятельств гибели самолета и его экипажа к месту аварии направили комиссию ВКС. Свидетелями крушения стали жители села Урыв-Покровка Острогожского района.