Путин: мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не могут полностью предсказать геополитические риски для страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски, но во взаимоотношениях между бизнесом и правительством, конечно, вы вправе рассчитывать, что со стороны правительства эта предсказуемость будет понятной и стабильной», — сказал он.

Президент отметил, что в настоящее время нужно оставаться в постоянном контакте и тонко реагировать на то, что происходит, корректируя при необходимости совместную работу. Путин также выразил надежду, что бизнес в новых условиях будет работать с властями так же солидарно и не менее эффективно.

«Россия остается частью мировой экономики и в этой связи настолько, насколько она остается этой частью мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью», — добавил он.

Путин уточнил, что власти готовились к санкциям, подчеркнув, что партнеры России на западе «должны понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы».