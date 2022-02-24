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Райффайзенбанк заблокировал счета россиян и белорусов на территории Украины

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

Райффайзенбанк полностью заблокировал счета россиян и белорусов на территории Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.

Граждане России и Беларуси в данный момент не могут пользоваться банковскими картами и управлять средствами на своих счетах.

Национальный банк Украины ранее ввел ограничения для клиентов: им разрешили снимать не более 100 тыс. гривен (около 3420 долларов) в день, а также получать наличные со счетов в иностранной валюте.

Работа валютного рынка в стране приостановлена, кроме операций продажи валюты гражданами. Введен мораторий на трансграничные валютные платежи, не выпускаются электронные деньги.

Помимо этого, на территории Украины невозможно сейчас пополнить электронные кошельки, также не проводятся банковские расходные операции «по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины».

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