Патриарх Кирилл призвал избежать жертв среди мирного населения на Украине

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал все стороны не допустить жертв среди мирного населения на Украине. Его обращение появилось на сайте РПЦ.

Священнослужитель заявил, что с сердечной болью воспринимает страдания людей, «вызванные происходящими событиями». Он попросил архиереев и пастырей оказывать «всемерную помощь всем пострадавшим».

«Русский и украинский народы имеют общую многовековую историю, восходящую к Крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Верю, что эта дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту», — заявил патриарх.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Еще утром МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье. Комментариев по поводу нынешнего положения войск России от российских официальных ведомств после этого не поступало.

В ФСБ сообщили, что украинские пограничники покинули объекты на границе с Россией. В Киеве объявили воздушную тревогу.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.