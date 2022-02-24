Дуров: сбои в работе Telegram вызваны беспрецедентной нагрузкой на сервис на фоне украинских событий

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил сбои в работе приложения «беспрецедентной нагрузкой» на европейский кластер соцсети. Заявление появилось в его блоге.

«Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений», — добавил он.

Согласно данным сервиса Downdetector, наибольшее число сообщений о сбоях в Telegram за последние сутки было зафиксировано сегодня в 11.13. Затем были зарегистрированы еще несколько пиков. На сайте сервиса отмечено, что информация о некорректной работе мессенджера продолжает поступать.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин сообщил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.

«Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. До 2 марта 12 аэропортов в южных городах перестанут работать по решению Федерального агентства воздушного транспорта. Воздушное пространство над Украиной закрыто.