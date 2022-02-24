В ДНР приостановили эвакуацию людей

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о приостановлении эвакуации граждан в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир программы «60 минут» телеканала «Россия 1».

«Эвакуация пока приостанавливается. Мы сейчас сосредотачиваемся на населенных пунктах на линии разграничения. Занимаемся жизнеобеспечением», — сказал он. Пушилин также заявил, что солдаты ВСУ в Донбассе частично сдаются в плен.

Ранее временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян заявил, что в случае ухудшения ситуации в ДНР и ЛНР число беженцев может увеличиться до 500 тыс. человек.

18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения из‑за обострения вооруженного конфликта. Беженцев принимает Ростовская область, где действует 125 пунктов временного размещения. Утром 23 февраля в них находились более 6800 человек, в том числе 3400 детей.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.