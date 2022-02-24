Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества. Его слова передает ТАСС.

Европа переживает одни из самых мрачных часов со времен Второй мировой войны, подчеркнул он. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС наложит санкции на стратегические для России сектора экономики, заблокировав доступ к ключевым технологиям и рынкам.

«Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку», — добавила она.

Сегодня, 24 февраля, Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины.

«Цель [операции] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин.

Глава государства объяснил старт военных действий уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.