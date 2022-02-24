В России выявили 132 998 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 132 998 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 4644 меньше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений Петербург — 8742 случая. Следом идут Красноярский край, Москва, Новосибирская область и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 15 928 568. За сутки умерли 762 человека, за все время — 348 578. Выздоровели 136 433 человека, за весь период — 12 972 661. Число госпитализаций за сутки составило 8632.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 430,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,3 млн), на втором — Индия (42,8 млн). За ними идут Бразилия (28,4 млн), Франция (22,4 млн) и Великобритания (18,7 млн).