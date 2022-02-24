В России выявили 132 998 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 132 998 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 4644 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Петербург — 8742 случая. Следом идут Красноярский край, Москва, Новосибирская область и Пермский край.